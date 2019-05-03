2019-05-03T16:42:22+03:00
Происшествия

Три человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Пострадавшим понадобилась госпитализация
Анастасия НАЗАРОВА
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Три жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода отравились угарным газом. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение об инциденте поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 12.10 3 мая.

На место выехали все службы экстренного реагирования. Пострадавших пришлось госпитализировать в лечебные учреждения областного центра.

Проверка газового оборудования в жилом доме уже проведена. Обстоятельства происшествия уточняются.

Добавим, что ликвидацией последствий занимались пять спасателей МЧС с привлечением одной единицы техники.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения установленных правил пользования бытовыми газовыми приборами. Телефон доверия ГУ МЧС России по региону (8 831) 439-99-99. Телефоны вызова экстренных служб: 101 - телефон дежурно-диспетчерской службы пожарной охраны, 102 - телефон полиции, 103 - телефон скорой помощи, 104 - телефон аварийной службы газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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