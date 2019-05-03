2019-05-03T15:48:52+03:00
Происшествия

Нижегородка отдала мошенникам почти два миллиона рублей

Подозреваемых в совершении преступления разыскивает полиция
Анастасия НАЗАРОВА
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Жительница Сормовского района стала жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В полицию обратилась нижегородка, которая рассказала, что днем 3 мая на мобильный телефон позвонил неизвестный. Он сообщил, что ее умерший муж играл на онлайн-бирже, и теперь на его счету находится 53 тысячи долларов. Позвонивший уточнил, что получить деньги вдова сможет, если перечислит на две разные банковские карты по 999 тысяч рублей. Что, собственно, она и сделала в дальнейшем.

Спустя какое-то время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские установили, что обе карты зарегистрированы на ранее судимых жителей других регионов РФ. Сейчас устанавливаются личности злоумышленников, после чего планируется их задержание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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