2019-05-03T14:17:50+03:00
Общество

Нижегородских пенсионеров приглашают на бесплатные правовые консультации

Мероприятие также доступно иным гражданам, имеющих льготы
Анастасия НАЗАРОВА
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Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и прочих льготников. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Прием начнется в 14.00 21 мая. На вопросы жителей ответят представители министерства социальной политики и государственно-правового департамента Нижегородской области.

Чтобы попасть на прием, надо предварительно записаться. Это можно сделать до 16 мая по будням с 9.00 до 18.00 и в пятницу до 17.00 по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, 2, кабинет 22, а также по телефонам (8 831) 439-04-98, 430-96-39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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