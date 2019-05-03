2019-05-03T13:58:32+03:00
Общество

Более 1,3 тысячи звонков поступило в нижегородский колл-центр по переходу на «цифру»

Большая часть позвонивших просит прислать волонтера для настройки оборудования
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Свыше 1,3 тысячи звонков поступило в нижегородский колл-центр по переходу на цифровое телевещание в апреле, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, колл-центр заработал в первой декаде апреля. Примерно 400 из поступивших обращений - просьбы прислать волонтера для подключения цифрового оборудования.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, большая часть поступивших на горячую линию вопросов связана как раз с оказанием помощи в подключении и настройке оборудования и мер социальной поддержки населения.

- Отмечу, что на сегодняшний день материальную помощь получили 846 человек на общую сумму 836 тысяч рублей. Всего в бюджете региона на эти цели мы заложили 15 миллионов, - напомнил глава региона.

Задать вопросы, связанные с переходом на цифровое телевещание, нижегородцы могут по телефону колл-центра (8 831) 422-14-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Нижегородка отдала мошенникам почти два миллиона рублей
Нижегородских пенсионеров приглашают на бесплатные правовые консультации
Тела двух человек обнаружены на пожаре в Кулебаках
Нижегородские социальные проекты победили в конкурсе «Взгляд в будущее»
В Нижегородской области собираются построить более 120 км газовых сетей
Нижегородцам предлагают поучаствовать в организации Дня молодежи
Девять нижегородских социальных проектов стали победителями конкурса «Взгляд в будущее»
Нижегородская шахматистка стала шестикратной чемпионкой России по блицу
Грантовая поддержка нижегородских фермеров увеличена на 8,3 процента
Наплавной мост через Суру открылся в Пильнинском районе после ремонта
Нижегородцев призывают признаться в любви Александру Пушкину в социальных сетях
Гонки на собачьих упряжках «Драйфест-2019» пройдут в Нижегородской области 3 и 4 мая
В ближайшее время в Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер
В Нижнем Новгороде пройдет кинофестиваль «Итальянские фантазии»
Региональный госохотнадзор призвал остановить весенний пал травы, чтобы спасти диких животных
В Керженском заповеднике нашли медвежье «общежитие»
В Дзержинске построят завод по производству топлива
Огромная пробка образовалась на трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области
На улицах Нижнего Новгорода появилось праздничное оформление к 9 Мая
В Нижегородской области завершается всероссийская акция «Весенняя неделя добра-2019»