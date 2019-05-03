Более 1,3 тысячи звонков поступило в нижегородский колл-центр по переходу на «цифру»

СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-03T13:58:32+03:00

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Свыше 1,3 тысячи звонков поступило в нижегородский колл-центр по переходу на цифровое телевещание в апреле, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, колл-центр заработал в первой декаде апреля. Примерно 400 из поступивших обращений - просьбы прислать волонтера для подключения цифрового оборудования.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, большая часть поступивших на горячую линию вопросов связана как раз с оказанием помощи в подключении и настройке оборудования и мер социальной поддержки населения.

- Отмечу, что на сегодняшний день материальную помощь получили 846 человек на общую сумму 836 тысяч рублей. Всего в бюджете региона на эти цели мы заложили 15 миллионов, - напомнил глава региона.

Задать вопросы, связанные с переходом на цифровое телевещание, нижегородцы могут по телефону колл-центра (8 831) 422-14-21.

ИСТОЧНИК KP.RU