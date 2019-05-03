2019-05-03T12:02:49+03:00
Происшествия

Тела двух человек обнаружены на пожаре в Кулебаках

Возгорание произошло в ночь на 3 мая
Анастасия НАЗАРОВА
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Пожар в Кулебаках Нижегородской области закончился трагедией. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в жилом доме поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 3.20 3 мая.

В результате пожара погибли двое взрослых. Площадь возгорания составила 144 квадратных метра. Огнем уничтожен дом, в котором жили люди, внутренняя отделка нежилого строения и сараи.

Добавим, что ликвидацией последствий пожара занимались 15 спасателей МЧС. Привлекалось пять единиц техники.

Причина случившегося устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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