Тела двух человек обнаружены на пожаре в Кулебаках
Возгорание произошло в ночь на 3 мая
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Пожар в Кулебаках Нижегородской области закончился трагедией. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в жилом доме поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 3.20 3 мая.
В результате пожара погибли двое взрослых. Площадь возгорания составила 144 квадратных метра. Огнем уничтожен дом, в котором жили люди, внутренняя отделка нежилого строения и сараи.
Добавим, что ликвидацией последствий пожара занимались 15 спасателей МЧС. Привлекалось пять единиц техники.
Причина случившегося устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU