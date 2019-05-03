Нижегородские социальные проекты победили в конкурсе «Взгляд в будущее»

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-03T11:35:59+03:00

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Девять нижегородских социальных проектов победили в конкурсе «Взгляд в будущее», сообщил глава регионального минпрома Максим Черкасов.

По словам чиновника, в качестве награды предприниматели из приволжской столицы получили бесплатную рекламу для своих проектов на площадях ООО «Интроник» и ООО «Порт-Медиа». Месяц видеоролики о победивших проектах будут показываться на 60 мониторах, установленных на улицах и в бизнес-центрах Нижнего Новгорода, в маршрутках и отделениях Почты России.

- Мы видим, что большой бизнес откликается на этот запрос: успешные предприниматели бесплатно предоставляют свои рекламные площади. Недавно у конкурса появился новый партнер - ИП Гонов. Теперь, информация о проектах-победителях размещается и на билбордах, которые принадлежат этой компании, - отметил Черкасов.

Кроме того, для конкурса будет предоставлено десять билбордов в Автозаводском, Сормовском, Нижегородском и Советском районах областного центра, а также в Балахне, Заволжье, Семенове и на Бору.

- Мы призываем и других владельцев разного рода рекламных площадок стать партнерами конкурса, - добавил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU