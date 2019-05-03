2019-05-03T11:15:40+03:00
Общество

В Нижегородской области собираются построить более 120 км газовых сетей

По решению главы региона Глеба Никитина увеличено финансирование газификации
Анастасия НАЗАРОВА
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В 2019 году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» нижегородские власти рассчитывают построить 121 км газовых сетей, что на 20 км больше, чем годом ранее. Кроме того, планируется построить на 22 км сетей водоснабжения больше, чем в 2018 году. Об этом сообщили в областном минсельхозе.

Предполагается, что новые объекты появятся в населенных пунктах Арзамасского, Борского, Варнавинского, Вознесенского, Дальнеконстантиновского, Краснооктябрьского, Лысковского, Сеченовского и других районах области. Часть газовых сетей уже эксплуатируется в Пильнинском и Спасском районах.

Как рассказал глава министерства Николай Денисов, по решению губернатора Глеба Никитина финансирование газификации и водоснабжения по этой программе увеличено на 27,6%. Так, в текущем году на эти цели выделено 344 млн рублей, 252,5 млн из которых - средства региона.

- Чтобы сделать жизнь нижегородцев в сельских территориях комфортнее, крайне важно развивать там инженерную инфраструктуру: строить газопроводы, новые водопроводы, создавать общественные зоны отдыха, - подчеркнул глава Нижегородской области.

Ранее Глеб Никитин сообщил о решении увеличить в 2019 году господдержку сельского хозяйства региона на 27,5% из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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