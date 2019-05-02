2019-05-02T20:55:29+03:00
Общество

Девять нижегородских социальных проектов стали победителями конкурса «Взгляд в будущее»

Социальные предприниматели Нижнего Новгорода получили бесплатную рекламу для своих проектов
Юлия ДАНЧЕНКО
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Девять нижегородских социальных проектов стали победителями конкурса «Взгляд в будущее». Все они получили бесплатную рекламу своих проектов. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Реклама будет размещена площадях партнеров Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области - ООО «Интроник» и ООО «Порт-Медиа». В течение месяца видеоролики о проектах-победителях будут транслироваться на 60 мониторах: светодиодных экранах на улицах и бизнес-центрах Нижнего Новгорода, городском маршрутном автотранспорте и отделениях ФГУП «Почта России». Каждый проект-победитель получит более 100 показов в сутки.

По словам Максима Черкасова, для конкурса будет предоставлено 10 билбордов, которые находятся в разных районах города: Автозаводский, Сормовский, Нижегородский и Советский, а также на территории Нижегородской области: Балахна, Заволжье, Бор, Семенов.

Конкурс «Взгляд в будущее» проводится уже в третий раз. В этом году было подано более 70 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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