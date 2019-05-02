Нижегородская шахматистка стала шестикратной чемпионкой России по блицу

СЕГОДНЯ 20:29 2019-05-02T20:29:36+03:00

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Нижегородская шахматистка Екатерина Гольцева в шестой раз стала чемпионкой России по блицу. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Детско-юношеское первенство России по блицу, молниеносной игре в шахматы прошло в Лоо (Сочи). Екатерина Гольцева, которая учится в ДЮСШ-9, завоевала первое место среди девушек до 19 лет. Девушка набрала 10 очков из 11 возможных, опередив второго призера на 2,5 очка.

Помимо Екатерины дипломом была награждена и мама Екатерины Светлана Вифлеемская, которая по совместительству является тренером шестикратной чемпионки России.

Напомним, рисунок 12-летней нижегородки Анны Костылевой станет коллекционной открыткой, которую выпустит Почта России. Девочка стала победительницей всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою» в номинации «Рисунок».

ИСТОЧНИК KP.RU