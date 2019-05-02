Грантовая поддержка нижегородских фермеров увеличена на 8,3 процента
Грантовая поддержка нижегородских фермеров увеличена на 8,3 процентов по отношению к 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, в 2019 году на развитие малых форм хозяйствования выделено 121,6 миллионов рублей. 90 миллионов из этих денег пришло из федерального бюджета и 31,6 миллионов рублей - из областного бюджета.
- Средства будут направлены по итогам конкурсных отборов на поддержку начинающим фермерам, развитие семейных животноводческих ферм и материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, - уточнил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
Подробная информация об условиях участия в конкурсных отборах размещена на официальном сайте ведомства www.mcx-nnov.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU