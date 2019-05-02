Грантовая поддержка нижегородских фермеров увеличена на 8,3 процента

СЕГОДНЯ 18:20 2019-05-02T18:20:22+03:00

Средства будут направлены на поддержку начинающим фермерам и развитие семейных животноводческих ферм

Изменить размер текста: A A

Грантовая поддержка нижегородских фермеров увеличена на 8,3 процентов по отношению к 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, в 2019 году на развитие малых форм хозяйствования выделено 121,6 миллионов рублей. 90 миллионов из этих денег пришло из федерального бюджета и 31,6 миллионов рублей - из областного бюджета.

- Средства будут направлены по итогам конкурсных отборов на поддержку начинающим фермерам, развитие семейных животноводческих ферм и материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, - уточнил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Подробная информация об условиях участия в конкурсных отборах размещена на официальном сайте ведомства www.mcx-nnov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU