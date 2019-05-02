Наплавной мост через Суру открылся в Пильнинском районе после ремонта
В Пильнинском районе Нижегородской области вновь открылся наплавной мост через Суру. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Переправа, соединяющая Нижегородскую область с республикой Чувашия, была закрыта осенью прошлого года на ремонт. За это время были установлены горловины на понтонах, произведен ремонт шарнирных устройств, заменены якорно-швартовые устройстве, электрооборудование, а также отремонтированы подходы к мосту. На все работы было потрачено 33,4 миллиона рублей.
К новому сезону все работы были закончены. И по мосту вновь запущено движение автотранспорта.
Предназначен наплавной мост для автомобилей до пяти тонн и пешеходов, и используется весной, летом и осенью.
СПРАВКА КП
Общая длина моста - 155,85 метров. Он состоит из 47 понтонов и двух аппарельных съездов длиной по 12 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU