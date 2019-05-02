Наплавной мост через Суру открылся в Пильнинском районе после ремонта

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-02T15:43:35+03:00

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В Пильнинском районе Нижегородской области вновь открылся наплавной мост через Суру. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Переправа, соединяющая Нижегородскую область с республикой Чувашия, была закрыта осенью прошлого года на ремонт. За это время были установлены горловины на понтонах, произведен ремонт шарнирных устройств, заменены якорно-швартовые устройстве, электрооборудование, а также отремонтированы подходы к мосту. На все работы было потрачено 33,4 миллиона рублей.

К новому сезону все работы были закончены. И по мосту вновь запущено движение автотранспорта.

Предназначен наплавной мост для автомобилей до пяти тонн и пешеходов, и используется весной, летом и осенью.

СПРАВКА КП

Общая длина моста - 155,85 метров. Он состоит из 47 понтонов и двух аппарельных съездов длиной по 12 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU