Нижегородцев призывают признаться в любви Александру Пушкину в социальных сетях

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-02T15:05:10+03:00

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Всероссийский музей А.С. Пушкина объявляет о начале масштабной акции к 220-летию со дня рождения поэта – признание в любви великому поэту. Об этом сообщают организаторы меропрития.

Сделать это можно с помощью видео или фотографий, разместив их в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram с хэштегом #СДнемРожденияПушкин220, #HappyBirthdayPushkin220 и отметкой Всероссийский музей А.С. Пушкина. Также поздравления можно отправить на электронную почту pushkinbirthday220@museumpushkin.ru.

Прислать свои поздравления и признания в любви необходимо до 1 июня 2019 года. А в день рождения великого поэта все ваши пожелания оживут – во время праздника во дворе знаменитого дома на набережной Мойки, 12 пройдет трансляция поздравлений. Кроме того, все видео будут выложены на сайте музея имени А.С. Пушкина.

Впервые этот проект был проведен в 2017 году, и его поддержали известные российские и зарубежные актеры и меценаты.

ИСТОЧНИК KP.RU