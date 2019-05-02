Гонки на собачьих упряжках «Драйфест-2019» пройдут в Нижегородской области 3 и 4 мая

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-02T11:28:04+03:00

В этом году посмотреть на гонки с собаками можно в Володарском районе

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Гонки на собачьих упряжках «Драйфест-2019» пройдут в поселке Решетиха Володарского района Нижегородской области. Об этом сообщили организаторы.

В программу фестиваля входят соревнования в дисциплинах: каникросс (бег с собакой), байкджоринг (буксировка велосипеда), скутеринг (буксировка скутера), картинг (буксировка тре-четырех колесного карта). Участники будут соревноваться на двух дистанциях: 3,6 метров, а также два метра. Также предусмотрены детски старты, в которых могут принять участие дети, начиная с пяти лет. Здесь дистанция будет меньше и зависит от возраста участников. Дети 5-7 лет пробегут с собакой 100 метров, дети 8-9 лет и 10-11 лет преодолеют дистанцию 350 метров.

- В этом году трасса более динамична, - рассказали организаторы. – А в конце первого дня соревнований - Open-Air-Party!

Соревнования начнутся в 10.00 3 мая, и продолжатся 4 мая. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU