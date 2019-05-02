В ближайшее время в Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер

СЕГОДНЯ 10:20 2019-05-02T10:20:50+03:00

Не стойте рядом со слабоукрепленными конструкциями

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В ближайшие один – три часа в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается сильное усиление ветра. Об этом предупреждает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По данным синоптиков, порывы южного ветра будут достигать 15-20 м/с. При этом сильный ветер сохранится до самого вечера 2 мая.

МЧС по Нижегородской области предупреждает, что в связи с неблагоприятными условиями возможны обрывы электропередач и линий связи, обрушение слабоукрепленных объектов и деревьев со слабой корневой системой. Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ. При этом устранение нарушений может затянуться, так как проводить работы при сильном ветре невозможно.

Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, отходите как можно дальше от качающихся конструкций и деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU