В Нижнем Новгороде пройдет кинофестиваль «Итальянские фантазии»

СЕГОДНЯ 20:42 2019-05-01T20:42:43+03:00

Он состоится с 2 по 8 мая в нижегородском кинотеатре «Орленок»

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В Нижнем Новгороде с 2 по 8 мая в нижегородском кинотеатре «Орленок» состоится фестиваль итальянского короткометражного кино «Итальянские фантазии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нижегородцам будут представлены семь лучших итальянских короткометражек, повествующих о радостях человеческой жизни, - говорится в сообщении. - Каждая история из этой программы коротких комедий и мелодрам является путешествием по миру человеческих сердец, полных любви и открытых чуду. Зрителей ждут душевные знакомства, весёлое марокканское приключение, одна удивительная анимационная свадьба и даже встреча с инопланетянином.

ИСТОЧНИК KP.RU