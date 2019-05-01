Региональный госохотнадзор призвал остановить весенний пал травы, чтобы спасти диких животных

СЕГОДНЯ 18:12 2019-05-01T18:12:38+03:00

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Спасти диких животных и остановить весенний пал травы призвали нижегородцев в комитете по охране объектов животного мира по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- 20 апреля сотрудниками госохотнадзора на территории Воротынского района задержаны два гражданина, поджигавшие траву. Дело передано в отделение полиции, - сообщил руководитель регионального комитета госохотнадзора Николай Бондаренко. - В результате пожара пострадали тетеревиные тока. Специалисты подоспели вовремя, прежде чем огонь добрался до тетеревиной кладки с будущим потомством.

Между тем, специалисты объясняют, что ветки в траве - прекрасное место для гнездовий птиц. Кроме того, поджоги сухой травы уничтожают кормовую базу диких зверей и птиц. Особую опасность пал травы представляет для наземно-гнездящихся птиц (тетерев, глухарь, куропатка) и для небольших лесных жителей (заяц, лиса, еж).

Напомним, обо всех фактах возгорания в лесу и прилегающих территориях нижегородцев просят сообщать по телефону круглосуточной горячей линии 8800−100−94−00.

ИСТОЧНИК KP.RU