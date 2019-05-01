В Дзержинске построят завод по производству топлива

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-01T14:48:50+03:00

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Генеральный директор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Тимур Халитов и генеральный директор АО «Научно-производственное предприятие «Макстон - Дзержинск» Максим Полевой подписали соглашение о строительстве завода по углубленной переработке тяжелых нефтяных остатков на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Уже известно, что предприятие будет специализироваться на выпуске дизельного топлива качества Евро-5 и бензине для промышленных целей. Также на выходе будет и другая продукция – нефтяной кокс, пропан-бутан и сера. Ежегодно завод будет выпускать около 200 тысяч тонн продукции в год. Планируется, что на проектную мощность завод выйдет уже с первого месяца работы.

ИСТОЧНИК KP.RU