2019-05-01T14:48:50+03:00
Экономика

В Дзержинске построят завод по производству топлива

АО «НПП Макстон – Дзержинск» намерено вложить в проект 5 миллиардов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Генеральный директор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Тимур Халитов и генеральный директор АО «Научно-производственное предприятие «Макстон - Дзержинск» Максим Полевой подписали соглашение о строительстве завода по углубленной переработке тяжелых нефтяных остатков на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Уже известно, что предприятие будет специализироваться на выпуске дизельного топлива качества Евро-5 и бензине для промышленных целей. Также на выходе будет и другая продукция – нефтяной кокс, пропан-бутан и сера. Ежегодно завод будет выпускать около 200 тысяч тонн продукции в год. Планируется, что на проектную мощность завод выйдет уже с первого месяца работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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