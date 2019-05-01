Огромная пробка образовалась на трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-01T14:05:27+03:00

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Огромная пробка образовалась сегодня на участке с 435 по 450 километр автодороги М-7 «Волга» в Нижегородской области из-за большого потока автотранспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород».

По данным организации, движение затруднено на участках с 438 по 449 километр в сторону Казани и с 449 по 455 километр в сторону Нижнего Новгорода.

- Сейчас на месте находятся дорожные службы и сотрудники ГИБДД, - говорится в сообщении. - На участке организовано временное реверсивное движение с интервалом в 20 минут. Оно будет снято после стабилизации ситуации. В связи с этим просим автомобилистов учесть информацию при планировании поездок по данному направлению.

ИСТОЧНИК KP.RU