В Нижегородской области завершается всероссийская акция «Весенняя неделя добра-2019»

СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-01T10:11:29+03:00

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С 20 по 27 апреля по всей России, в том числе и в Нижнем Новгороде, прошла акция «Весенняя неделя добра». Об этом сообщает Нижегородская служба добровольцев.

- Эта акция уже стала визитной карточкой молодежного добровольчества в России, - уверены организаторы. – Она ежегодно объединяет усилия тысяч добровольцев со всей России для помощи нуждающимся людям и организации благотворительных дел. По традиции участником этой акции может стать любой неравнодушный человек. В 2019 году многие мероприятия были посвящены помощи ветеранам и проведению экологических акций.

В общей сложности, в рамках этого проекта прошло около 500 мероприятий. К примеру, в Первомайске был организован муниципальный форум «Время действовать» , который объединил около 70 активных ребят из детских общественных организаций. В Перевозе прошел благотворительный концерт «Дети – Детям», организованный добровольцами детских волонтерских организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU