Глеб Никитин: «Нужно приложить все усилия для сохранения памяти о тружениках тыла»

СЕГОДНЯ 17:51 2019-04-30T17:51:58+03:00

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Глава региона Глеб Никитин призывает потомков тружеников тыла поучаствовать в шествии «Бессмертного полка», которое состоится 9 мая. По словам губернатора, за годы Великой Отечественной войны промышленность города Горький дала фронту 38,3 тысячи танков, самоходок и бронемашин, 16,3 тысячи самолетов, 101,6 тысячи орудий и 22 подводные лодки.

- Горький не зря называют кузницей Победы. Мы гордимся тем, что именно здесь было создано передовое оружие, позволившее переломить ход Великой Отечественной войны. Гениальные конструкторские решения и самоотдача тех, кто работал на заводах и фабриках, стали важными составляющими Великой Победы, - подчеркнул Никитин. - Хочется, чтобы как можно больше потомков тех, кто ковал оружие Победы, приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

Чтобы поучаствовать в акции, надо самостоятельно сделать или заказать штендер с изображением своего героя, а потом прийти 9 мая на Верхневолжскую набережную. Со списком компаний-изготовителей штендеров и фото можно ознакомиться здесь и здесь.

Напомним, колонна «Бессмертного полка» стартует в 9.00 по маршруту: Верхневолжская набережная - площадь Минина - Зеленский съезд - площадь Народного единства - Нижневолжская набережная - парк Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU