Водоканал включил фонтан на площади Минина и Пожарского
Торжественный запуск фонтана на площади Минина и Пожарского состоялся 30 апреля, сообщает пресс-служба ОАО «Нижегородский водоканал».
По такому случаю звучала живая музыка и проходила фотосессия. Кроме того, зрители смогли насладиться зажигательными уличными танцами.
По словам главного инженера Водоканала Сергея Давыдова, фонтан традиционно является местом притяжения нижегородцев.
- Часто центральный фонтан используется как ориентир при назначении встреч в центре города. Поэтому сегодняшнее мероприятие мы решили сделать под девизом «встречаемся у фонтана», - заявил специалист предприятия. - Мы рады, что на праздник пришло много человек для которых включение фонтана символизирует начало нового летнего сезона.
Добавим, что также с 30 апреля на территории Нижегородского кремля заработали питьевые фонтанчики.
ИСТОЧНИК KP.RU