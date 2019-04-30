2019-04-30T17:35:01+03:00
Общество

Водоканал включил фонтан на площади Минина и Пожарского

Также 30 апреля заработали питьевые фонтанчики на территории кремля
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба ВодоканалаФото: пресс-служба Водоканала
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Торжественный запуск фонтана на площади Минина и Пожарского состоялся 30 апреля, сообщает пресс-служба ОАО «Нижегородский водоканал».

По такому случаю звучала живая музыка и проходила фотосессия. Кроме того, зрители смогли насладиться зажигательными уличными танцами.

По словам главного инженера Водоканала Сергея Давыдова, фонтан традиционно является местом притяжения нижегородцев.

- Часто центральный фонтан используется как ориентир при назначении встреч в центре города. Поэтому сегодняшнее мероприятие мы решили сделать под девизом «встречаемся у фонтана», - заявил специалист предприятия. - Мы рады, что на праздник пришло много человек для которых включение фонтана символизирует начало нового летнего сезона.

Добавим, что также с 30 апреля на территории Нижегородского кремля заработали питьевые фонтанчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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