2019-04-30T16:41:02+03:00
Общество

Вадский свинокомплекс потратит 8 млн рублей на борьбу с неприятным запахом

В планах построить «мокрый барьер» и биогазовую станцию
Анастасия НАЗАРОВА
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Вадский свинокомплекс (ООО «ННПП») потратит восемь миллионов рублей на экологические мероприятия в 2019 году, заявил исполнительный директор предприятия Ильдар Набиев на встрече с жителями сел Вадского и Перевозского районов.

По его словам, в планах за два года построить «мокрый барьер» и биогазовую станцию, которая позволит почти совсем устранить неприятные запахи на производстве.

Ранее на встрече с губернатором Глебом Никитиным жители Перевозского района пожаловались на вонь, исходящую от свинокомплекса. Глава региона поручил руководству ООО «ННПП» и минсельхозу разобраться в ситуации.

По словам жителей, за последние пару лет неприятного запаха стало меньше, так как один из резервуаров комплекса накрыли куполом. Однако проблема полностью не решилась.

Набиев пояснил, что предприятие подготавливает органические удобрения с использованием биопрепаратов, снижающих концентрацию запаха.

- Специалисты аккредитованных организаций проводят постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха. Исследования подтверждают, что превышения предельно допустимых концентраций не выявлено, - заявил исполнительный директор.

Собравшиеся согласились с предложенным планом мероприятий и договорились еще раз встретиться в сентябре, чтобы оценить, как продвигается работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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