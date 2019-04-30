2019-04-30T15:39:18+03:00
Спорт

Нижегородская шахматистка завоевала золото первенства России

Екатерина Гольцева набрала 10 очков из 11 возможных
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородская шахматистка Екатерина Гольцева завоевала золото и серебро первенства России среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17 и 19 лет. Соревнования завершились 29 апреля в Краснодарском крае, сообщили в департаменте физкультуры и спорта Нижнего Новгорода.

В ведомстве рассказали, что в 2019 году первенство собрало рекордное количество участников - свыше 2000 шахматистов. Нижегородцы завоевали золото, два серебра и бронзу.

Так, серебряная медаль по решению шахматных композиций и бронзовая в быстрых шахматах досталась Веронике Шубенковой из городского округа Бор.

А в последний день первенства Екатерина Гольцева из Нижнего Новгорода досрочно выиграла соревнования по блицу среди девушек до 19 лет, набрав 10 очков из 11 возможных. При этом шахматистка опередила с колоссальным отрывом ближайших соперниц на 2,5 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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