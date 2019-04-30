2019-04-30T15:28:14+03:00
Общество

Более 800 тысяч рублей потратят на геодезическое исследование Нижегородского кремля

Объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика
Анастасия НАЗАРОВА
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Аукцион по выбору подрядчика, который займется выполнением топографо-геодезических изысканий внутренней территории Нижегородского кремля и Кремлевского бульвара объявлен на сайте госзакупок.

Согласно размещенной информации, начальная (максимальная) цена контракта - 800,1 тысяча рублей. Заказчиком работ выступает управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

Помимо геодезических исследований подрядчику предстоит составить топографический план с нанесением на него подземных и наземных сооружений, а также сделать топографическую съемку территории масштабом 1:500 и создать опорную геодезическую сеть с использованием GPS.

Работы предстоит выполнить в течение 20 дней с момента заключения договора. Итоги аукциона планируется подвести 13 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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