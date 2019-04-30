2019-04-30T15:04:49+03:00
Происшествия

Горе-массажистке вынесли приговор по делу о смерти младенца

В ходе процедуры подсудимая повредила ребенку позвоночник
Анастасия НАЗАРОВА
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Суд вынес приговор 48-летней жительнице районного поселка Дальнее Константиново, по вине которой умер младенец. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, в марте прошлого года к ней обратилась молодая мама с просьбой провести стимулирующий массаж ее новорожденному сыну по рекомендации невролога. 15 марта женщина привезла ребенка в квартиру подсудимой.

В ходе процедуры якобы массажистка уложила мальчика животом на диван и принялась массировать спину мальчика. Ребенок попытался поднять голову, но та дважды резко повернула его голову сначала влево, потом вправо. Своими действиями подсудимая повредила младенцу шейный отдел позвоночника.

После первого сеанса массажа здоровье мальчика резко ухудшилось. Его доставили в больницу состоянии клинической смерти. Врачи сделали все возможное, однако спасти ребенка не удалось.

Позже следователи выяснили, что у нее не было медицинского образования. Суд назначил горе-массажистке наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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