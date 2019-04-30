Обозную улицу в Нижнем Новгороде перекроют до 17 мая

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-30T14:23:25+03:00

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Движение транспорта будет временно ограничено на Обозной улице Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничение на участке от дома № 11 до дома № 5 было введено 11 апреля. И решено продлить его до 20.00 8 мая.

Кроме того, с 8.00 10 мая до 20.00 17 мая будет перекрыт участок дороги от дома № 3 до дома № 1 по Обозной улице. Специалисты рекомендуют объезжать это место по прилегающим улицам.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что из-за ремонтных работ на полтора месяца планируется перекрыть движение транспорта на улице Обухова. Движение ограничено на участке от дома № 2 по улице Обухова до дома № 4а по улице Николая Пахомова с 6 мая по 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU