В Нижнем Новгороде 36-летний мужчина зарезал своего друга
Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего нижегородца, обвиняемого в убийстве друга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Мужчина самостоятельно обратился в полицию, где признался в совершении убийства своего 40-летнего друга. Приятели пошли в кафе. Счет оплатил его друг, к которому они в последствии пошли в гости. Однако там мужчина начал требовать со своего товарища деньги, отданные им в кафе. На этой почве между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый нанес ножевые ранения товарищу. Инцидент произошел 16 февраля 2019 года в одной из квартир дома по улице Лопатина.
Обвиняемый вину в содеянном признал. Его заключили под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU