В Нижнем Новгороде 36-летний мужчина зарезал своего друга

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-30T14:09:42+03:00

Он самостоятельно обратился в полицию и признался в содеянном

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего нижегородца, обвиняемого в убийстве друга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Мужчина самостоятельно обратился в полицию, где признался в совершении убийства своего 40-летнего друга. Приятели пошли в кафе. Счет оплатил его друг, к которому они в последствии пошли в гости. Однако там мужчина начал требовать со своего товарища деньги, отданные им в кафе. На этой почве между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый нанес ножевые ранения товарищу. Инцидент произошел 16 февраля 2019 года в одной из квартир дома по улице Лопатина.

Обвиняемый вину в содеянном признал. Его заключили под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU