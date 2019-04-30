Два частных перевозчика хотят повысить плату за проезд

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-30T14:04:45+03:00

За поездку в их маршрутках нижегородцам придется платить по 30 рублей

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Два нижегородских частных перевозчика решили изменить плату за проезд. Так, ООО «Максимус» хочет изменить тариф на маршруте Т-31 «Улица 40 лет Победы - Площадь Минина и Пожарского». С 15 мая он составит 30 рублей, и это неважно, как вы будете оплачивать проезд: картой или наличными.

Кроме того, по информации дептранса Нижнего Новгорода, с 13 мая поменяется тариф в маршрутках ООО «Мещеряков и Компания». Речь идет о маршрутных такси Т-13, Т-44, Т-88, Т-34, Т-75, Т-45, Т-59 и Т-81. В них стоимость проезда также будет 30 рублей.

Вместе с тем городская администрация уточняет, что стоимость проезда в муниципальных маршрутках и автобуса остается прежней - 28 рублей за наличные, 26 рублей за безнал, в том числе по тарифу «Электронный кошелек. 60 минут».

Ранее «Комсомолка» писала про акцию компании «СитиКард». С 11 апреля по 19 мая любой обладатель банковской карты Visa может купить проездной билет в общественном транспорте со скидкой.

ИСТОЧНИК KP.RU