2019-04-30T13:42:34+03:00
Общество

Глеб Никитин: «112 человек подали заявки в эксперты “Команды 800”»

Стартовало онлайн-голосование за кандидатов
Анастасия НАЗАРОВА
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Стать экспертами, которые будут оценивать проекты «Команды 800», пожелали 112 человек, сообщил глава региона Глеб Никитин. Выдвинуть свою кандидатуру мог любой желающий в течение 800 часов. А 30 апреля стартовало голосование за кандидатов.

- Я призываю всех нижегородцев, кому небезразлична судьба города, зайти на портал «Команда Правительства» и проголосовать, - заявил Никитин.

Заявки принимались по функциональным направлениям: «Городская среда», «Просвещение», «Событийная программа», «Туризм», «Медиапроекты и кино» и «Цифровые технологии». В среднем конкурс составляет более шести человек на место.

Проголосовать за экспертом можно до 20 мая. В экспертный совет войдут 18 человек. Эти люди будут оценивать инициативы по развитию приволжской столицы накануне юбилея, отмечаемого в 2021 году. Всего в проекте «Команда 800» будет 48 человек: 18 выберут интерактивным голосованием, 30 экспертов будут назначены губернатором, областным Заксобранием, областной Общественной палатой, минкультом и мэром Нижнего Новгорода. https://hr.government-nnov.ru/ru-RU/project800

Кстати, уже известны имени шести членов экспертного совета. Так, Общественная палата выбрала директора филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» Назария Зеленого, гендиректора ЗАО «ТИК «Старый Нижний Новгород» Валерия Камальдинова, ректора ННГАСУ Андрея Лапшина, руководителя проекта «Рождественская сторона» Александра Серикова, президента ННГУ Романа Стронгина и гендиректора НАПП Валерия Цыбанева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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