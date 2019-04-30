Улицу Обухова перекроют на полтора месяца в Нижнем Новгороде
Движение транспорта на улице Обухова в Нижнем Новгороде будет ограничено на полтора месяца в связи с ремонтными работами. Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения.
Согласно информации, соответствующее решение было принято департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода. Движение будет ограничено на участке от дома №2 по улице Обухова до дома №4а по улице Николая Пахомова в период с 6 мая по 20 июня 2019 года. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Ограничения движения связаны с ремонтом канализации в этом месте.
- Просим автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, - обращаются к нижегородцам специалисты Центра организации дорожного движения.
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 по 5 мая будет перекрыта улица Пискунова.
ИСТОЧНИК KP.RU