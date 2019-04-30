Маршрутка сбила 80-летнюю пенсионерку на улице Варварской

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-30T12:47:51+03:00

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Пожилая женщина получила серьезную травму после наезда маршрутного такси в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около десяти часов утра в понедельник, 29 апреля 2019 года, возле дома №5 по улице Варварской. 48-летний водитель маршрутки №45 со стажем 27 лет совершил наезд на 80-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии пожилая женщина получила сочетанную травму и была госпитализирована в больницу имени Семашко.

Напомним, дорожные ограждения в Нижнем Новгороде предлагают заменить на изгороди из кустарников, которые выглядят более эстетично и требуют меньше затрат.

ИСТОЧНИК KP.RU