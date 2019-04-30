2019-04-30T10:53:17+03:00
Общество

Дорожные ограждения в Нижнем Новгороде могут заменить кустами

Живые изгороди более эстетичны и требуют меньше затрат на содержание
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Круглый стол, посвященный организации дорожного движения, состоялся в городской думе Нижнего Новгорода в понедельник, 29 апреля 2019 года. В нем приняли участие депутаты, представители городской администрации, ГИБДД, районных администраций, а также члены Общественной палаты Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Среди тем, обсуждавшихся на мероприятии, была и проблема дорожных ограждений. Участники круглого стола пришли к единому мнению, что существующие дорожные ограждения не украшают город и очень затратны в содержании, а потому их необходимо заменить.

Начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, полковник полиции Валерий Иванов заявил, что альтернативой привычным дорожным ограждениям могут стать малые архитектурные формы и кустарники, которые защитят тротуары и газоны от недисциплинированных автолюбителей.

При этом участники дискуссии согласились, что традиционные ограждения необходимо сохранить в предусмотренных по закону местах – возле пешеходных переходов и образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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