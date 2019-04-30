Движение транспорта будет ограничено на улице Пискунова с 1 по 5 мая

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-30T10:35:46+03:00

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Движение транспорта будет ограничено на участке от Театральной площади до проезда между домами №10 и №12 по улице Пискунова в период с 1 по 5 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижегородского района.

Ограничение движения связано с проведением в этом месте тематической ярмарки «Нижегородские художественные промыслы». Выставка откроется 1 мая и на ней будут представлены предметы нижегородских художественных промыслов, а также кондитерские изделия. Ярмарка будет работать с 9:00 до 20:00 каждый день до воскресенья, 5 мая 2019 года.

В связи с ограничениями движения водителей просят убрать припаркованные на улице Пискунова автомобили. Вечером во вторник, 30 апреля 2019 года, эвакуаторы будут производить перемещение оставленных в зоне проведения мероприятия транспортных средств на ближайшие свободные места в округе.

ИСТОЧНИК KP.RU