В Нижегородской области принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить возникновения пожаров
Очередное заседание межведомственной комиссии по ЧС в Нижегородской области провел заместитель губернатора Дмитрий Краснов в понедельник, 29 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Дмитрий Краснов обратил внимание представителей служб пожаротушения, сотрудникой надзорной деятельности и органов МСУ на необходимость проведения совместной информационно-профилактической работы с жителями региона. Кроме того, он отметил необходимость активизации мобильных патрульных групп.
Напомним, 25 апреля 2019 года на территории Нижегородской области в соответствии с Указом губернатора Глеба Никитина был введен режим функционирования чрезвычайной ситуации в связи с критической пожароопасной обстановкой.
По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, на 29 апреля 2019 зафиксировано шесть случаев возгорания сухой травянистой растительности и один лесной пожар. Пожары за текущие сутки произошли в г.о.г. Первомайск, Балахнинском, Бутурлинском, Ветлужском, Дивеевском и Починковском районах области.
ИСТОЧНИК KP.RU