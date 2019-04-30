В Нижегородской области принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить возникновения пожаров

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-30T09:32:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередное заседание межведомственной комиссии по ЧС в Нижегородской области провел заместитель губернатора Дмитрий Краснов в понедельник, 29 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дмитрий Краснов обратил внимание представителей служб пожаротушения, сотрудникой надзорной деятельности и органов МСУ на необходимость проведения совместной информационно-профилактической работы с жителями региона. Кроме того, он отметил необходимость активизации мобильных патрульных групп.

Напомним, 25 апреля 2019 года на территории Нижегородской области в соответствии с Указом губернатора Глеба Никитина был введен режим функционирования чрезвычайной ситуации в связи с критической пожароопасной обстановкой.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, на 29 апреля 2019 зафиксировано шесть случаев возгорания сухой травянистой растительности и один лесной пожар. Пожары за текущие сутки произошли в г.о.г. Первомайск, Балахнинском, Бутурлинском, Ветлужском, Дивеевском и Починковском районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU