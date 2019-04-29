Китай может принять участие в реализации инвестпроектов на территории Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-29T17:27:49+03:00

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Китайская народная республика может принять участие в реализации инвестиционных проектов на территории Нижегородской области. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи министра экологии Нижегородской области Дениса Егорова с генеральным консулом КНР в Казани У Инцинь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Мы также обсудили возможность участия академического сообщества КНР в экологических проектах региона и перспективы обмена студентами ВУЗов Китайской Народной Республики и Нижнего Новгорода – будущими специалистами по охране окружающей среды, - отметил Денис Егоров. - Залог успешной реализации любого экологического проекта - компетентные кадры. Немаловажно уже на этапе погружения в профессию изучать опыт других стран.

Кстати, во время встречи Денис Егоров пригласил генерального консула КНР в Казани У Инцинь к участию в международном научно-промышленном форуме «Великие реки», который пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 17 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU