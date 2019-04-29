2019-04-29T17:27:49+03:00
Общество

Китай может принять участие в реализации инвестпроектов на территории Нижегородской области

Министр экологии Денис Егоров провел рабочую встречу с генеральным консулом КНР в Казани У Инцинь
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Китайская народная республика может принять участие в реализации инвестиционных проектов на территории Нижегородской области. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи министра экологии Нижегородской области Дениса Егорова с генеральным консулом КНР в Казани У Инцинь. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Мы также обсудили возможность участия академического сообщества КНР в экологических проектах региона и перспективы обмена студентами ВУЗов Китайской Народной Республики и Нижнего Новгорода – будущими специалистами по охране окружающей среды, - отметил Денис Егоров. - Залог успешной реализации любого экологического проекта - компетентные кадры. Немаловажно уже на этапе погружения в профессию изучать опыт других стран.

Кстати, во время встречи Денис Егоров пригласил генерального консула КНР в Казани У Инцинь к участию в международном научно-промышленном форуме «Великие реки», который пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 17 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ко Дню пожарной охраны на нижегородской телебашне включат подсветку
За выходные в Нижнем Новгороде ликвидировали три возгорания сухой травы и мусора
Ржаной хлеб в Нижегородской области подешевел почти на треть
В Нижнем Новгороде 1 мая изменится движение транспорта по проспекту Гагарина
Экстренное предупреждение: В Нижегородской области ожидаются заморозки
В связи с пожароопасной обстановкой на федеральных трассах начали круглосуточное патрулирование
Руководителю нижегородского ЖСК грозит уголовное дело за подделку документов
Дмитрий Краснов: «Органам МСУ необходимо усилить работу противопожарных патрульных групп»
Выездной прием граждан пройдет 23 мая в администрации Ветлужского района
Нижегородский кадетский корпус начал прием учеников
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Пасхи
Ансамбль народного танца «Каблучок» отметит свое десятилетие в Нижнем Новгороде
Дмитрий Краснов провел заседание межведомственной комиссии по ЧС
Тело молодого мужчины без головы и легких нашли у реки в Кстове
Молодая кстовчанка зарезала избивавшего ее мужа
В Нижегородской области подешевели куриное мясо, подсолнечное масло и пшено
Девять кандидатов допущены к отбору в резерв управленческих кадров Нижегородской обласи в сфере охраны памятников культуры
Наплавной мост через Оку в Павловском районе снова открылся после паводка
«Лежачих полицейских» установили у нижегородского детсада №155 после обращения жителей к мэру
В парке «Швейцария» проведут противоклещевую обработку
32 нижегородца получили звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области»