2019-04-29T17:16:07+03:00
Общество

Ко Дню пожарной охраны на нижегородской телебашне включат подсветку

Световое панно телебашни украсит текстовое поздравление
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В честь 370-летия пожарной охраны России, которое будет отмечаться 30 апреля, на нижегородской телебашне включат праздничное освещение. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Архитектурно-художественная подсветка телебашни на улице Белинского в Нижнем Новгороде будет работать 29 и 30 апреля с 20:00 до 02:00, - говорится в сообщении. - Световое панно телебашни украсит текстовое поздравление и оригинальный световой сценарий.

Напомним, новая архитектурно-художественная подсветка на нижегородской телебашне смонтирована к чемпионату мира по футболу летом 2018 года. С тех пор она часто используется во время праздничных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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