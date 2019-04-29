За выходные в Нижнем Новгороде ликвидировали три возгорания сухой травы и мусора

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-29T16:45:50+03:00

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За прошедшие выходные на территории Нижнего Новгорода ликвидировали три возгорания сухой травы и мусора – по одному в Канавинском, Советском и Сормовском районах. Во всех случаях причиной был поджог неустановленными лицами. К счастью, возникновения лесных пожаров допущено не было. Об этом сообщили в Управлении ГОЧС Нижнего Новгорода.

- Для предотвращения пожаров на территории Нижнего Новгорода работало 38 мобильных групп, в которых задействованы сотрудники районных администраций, ОМВД и ОНД, управления ГОЧС и лесопаркового хозяйства, - говорится в сообщении. - В городе восемь раз была задействована муниципальная автоматизированная система оповещения населения, а также проведено два схода c 650 жителями частных домов в Зеленом городе по доведению правил пожарной безопасности.

Как сообщают в администрации Нижнего Новгорода, в ходе патрулирования жителям города было сделано 53 предупреждения о нарушении ими требований пожарной безопасности. Среди нарушителей девять человек сжигали сухую траву и мусор, а 11 человек – готовили пищу на мангалах.

ИСТОЧНИК KP.RU