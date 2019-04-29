2019-04-29T16:03:43+03:00
Общество

Ржаной хлеб в Нижегородской области подешевел почти на треть

А вот белокочанная капуста наоборот стремительно дорожает
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

За год ржаной хлеб в Нижегородской области подешевел более чем на 27,6%, а белокочанная капуста подорожала на 193%. Об этом на пресс-конференции сообщила врио заместителя руководителя Нижегородского УФАС России Светлана Кирьякова.

- В министерств экономики прогнозируют годовая инфляция в апреле составит 5,1–5,2%. Таким образом, в марте годовая инфляция достигла пикового значения, после чего ее темпы начнут снижаться, - говорится в сообщении. – Сильнее всего за последний год в регионе подешевел ржаной хлеб – на 27,6%, рис – на 11%, гречневая крупа – на 10,48%. В то же время некоторые продукты выросли в цене. Значительнее всего капуста белокочанная, подорожавшая сразу на 193%. Также значительно подорожал репчатый лук – на 58,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китай может принять участие в реализации инвестпроектов на территории Нижегородской области
Ко Дню пожарной охраны на нижегородской телебашне включат подсветку
За выходные в Нижнем Новгороде ликвидировали три возгорания сухой травы и мусора
В Нижнем Новгороде 1 мая изменится движение транспорта по проспекту Гагарина
Экстренное предупреждение: В Нижегородской области ожидаются заморозки
В связи с пожароопасной обстановкой на федеральных трассах начали круглосуточное патрулирование
Руководителю нижегородского ЖСК грозит уголовное дело за подделку документов
Дмитрий Краснов: «Органам МСУ необходимо усилить работу противопожарных патрульных групп»
Выездной прием граждан пройдет 23 мая в администрации Ветлужского района
Нижегородский кадетский корпус начал прием учеников
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Пасхи
Ансамбль народного танца «Каблучок» отметит свое десятилетие в Нижнем Новгороде
Дмитрий Краснов провел заседание межведомственной комиссии по ЧС
Тело молодого мужчины без головы и легких нашли у реки в Кстове
Молодая кстовчанка зарезала избивавшего ее мужа
В Нижегородской области подешевели куриное мясо, подсолнечное масло и пшено
Девять кандидатов допущены к отбору в резерв управленческих кадров Нижегородской обласи в сфере охраны памятников культуры
Наплавной мост через Оку в Павловском районе снова открылся после паводка
«Лежачих полицейских» установили у нижегородского детсада №155 после обращения жителей к мэру
В парке «Швейцария» проведут противоклещевую обработку
32 нижегородца получили звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области»