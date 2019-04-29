Ржаной хлеб в Нижегородской области подешевел почти на треть

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-29T16:03:43+03:00

Изменить размер текста: A A

За год ржаной хлеб в Нижегородской области подешевел более чем на 27,6%, а белокочанная капуста подорожала на 193%. Об этом на пресс-конференции сообщила врио заместителя руководителя Нижегородского УФАС России Светлана Кирьякова.

- В министерств экономики прогнозируют годовая инфляция в апреле составит 5,1–5,2%. Таким образом, в марте годовая инфляция достигла пикового значения, после чего ее темпы начнут снижаться, - говорится в сообщении. – Сильнее всего за последний год в регионе подешевел ржаной хлеб – на 27,6%, рис – на 11%, гречневая крупа – на 10,48%. В то же время некоторые продукты выросли в цене. Значительнее всего капуста белокочанная, подорожавшая сразу на 193%. Также значительно подорожал репчатый лук – на 58,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU