2019-04-29T15:17:14+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде 1 мая изменится движение транспорта по проспекту Гагарина

Это связано с проведением культурно-массовых мероприятий в День весны и труда
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде 1 мая изменится движение транспорта по проспекту Гагарина в связи с проведением публичных и культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- С 8:00 до 15:00 1 мая будет приостановлено движение транспорта по местному проезду на участке от дома № 27 до дома № 29Д по проспекту Гагарина, - говорится в сообщении. – Все это время объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам. Также на данном участке будет полностью запрещена парковка транспортных средств.

Напомним, в Нижнем Новгороде уже несколько раз за последние недели было изменено движение транспорта в центре города в связи с репетицией парада ко Дню Победы 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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