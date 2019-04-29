2019-04-29T13:09:16+03:00
Общество

Экстренное предупреждение: В Нижегородской области ожидаются заморозки

В большинстве районов похолодает до -3 градусов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области в ближайшие дни ожидаются заморозки до -3 градусов. Соответствующее экстренное предупреждение сегодня распространило ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие дни в регионе ожидается ухудшение погодных условий, - говорится в сообщении. – С 30 апреля по 2 мая на территории Нижегородской области сохранятся заморозки в ночные часы. Так, с 30 апреля по 1 мая в большинстве районов области температура воздуха составит от 0 до -3 градусов, а на поверхности почвы ожидаются заморозки до -5 градусов.

По данным спасателей, в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе увеличивается вероятность возникновения техногенных пожаров, связанных с возрастанием нагрузки на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования. Кроме того, из-за похолодания повышается риск повреждения сельскохозяйственных культур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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