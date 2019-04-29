В связи с пожароопасной обстановкой на федеральных трассах начали круглосуточное патрулирование

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-29T11:29:38+03:00

Сейчас за ситуацией на дорогах следят семь мобильных дорожных патрулей

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В связи с пожароопасной обстановкой ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород начало круглосуточный мониторинг за ситуацией на подведомственной им сети федеральных автодорог. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва _нижний Новгород.

- Сейчас за ситуацией на трассах М-7 «Волга» и Р-158 Нижний Новгород – Саранск и прилегающих к ним территориях постоянно следят семь мобильных дорожных патрулей, - говорится в сообщении. - Данные об обстановке в режиме реального времени передаются в дежурно-диспетчерскую службу Управления и в ситуационный центр МЧС.

Благодаря круглосуточному мониторингу службы быстрого реагирования могут оперативно отреагировать на возникшее возгорание. При обнаружении возгораний дорожники вызывают службы быстрого реагирования и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасного проезда по федеральным дорогам.

В режиме круглосуточной готовности находятся восемь специальных дорожных бригад общей численностью 37 человек, а также 16 единиц техники, среди которых бульдозеры, экскаваторы и фронтальные погрузчики.

ИСТОЧНИК KP.RU