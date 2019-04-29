Руководителю нижегородского ЖСК грозит уголовное дело за подделку документов

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-29T10:37:11+03:00

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В отношении председателя одного из ЖСК в Советском районе Нижнего Новгорода проводится прокурорская проверка по факту подделки протокола собрания. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Руководитель ЖСК провел собрание многоквартирного дома, на котором обсуждался вопрос об увеличении тарифа на содержание жилья. Однако из-за низкой явки кворум был не набран, а значит и голосование не могло проводиться, нет и бюллетеней голосования. Тем не менее, председатель ЖСК изготовлен протокол собрания, на основании которого увеличена плата за содержание жилья. В нем проставлена явка более 50 процентов членов ЖСК, а также процент голосовавших «за» поставленные на голосование вопросы указан как 100 процентов. Кроме того на протоколе имеется подпись секретаря собрания. Однако указанное лицо на собрании не присутствовало, подпись на протоколе не ставило, секретарем собрания не являлось.

Материалы проверки направлены прокуратурой района в территориальный отдел полиции для решения вопроса об уголовном преследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU