2019-04-28T20:10:13+03:00
Общество

Дмитрий Краснов: «Органам МСУ необходимо усилить работу противопожарных патрульных групп»

Заместитель губернатора Нижегородской области провел заседание межведомственной комиссии по ЧС
Василий КРОТОВ
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Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов провел заседание межведомственной комиссии по ЧС, где призвал уделить максимум внимания профилактической работе и усилить работу мобильных патрульных противопожарных групп. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Хотя ситуацию на территории области в целом удалось переломить к лучшему, обстановка пока не позволяет нам расслабляться, - отметил Дмитрий Краснов. - Органам местного самоуправления необходимо уделить особое внимание информированию населения о противопожарных правилах и усилить работу мобильных патрульных групп, тем более мы входим в дачный период, когда опасность возникновения пожаров увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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