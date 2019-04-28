2019-04-28T15:39:16+03:00
Общество

Выездной прием граждан пройдет 23 мая в администрации Ветлужского района

Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В администрации Ветлужского района 23 мая 2019 года пройдет выездной прием граждан приемной губернатора и правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным ведомства, 23 мая в здании администрации Ветлужского района пройдет выездной прием граждан с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области. Также в работе приемной примут участие сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться на прием по телефону: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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