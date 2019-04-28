2019-04-28T14:38:35+03:00
Общество

Нижегородский кадетский корпус начал прием учеников

В подготовительное отделение принимают с 5-6 лет
Василий КРОТОВ
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Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус-экстернат начал прием учеников в 1-8 классы, а в подготовительное отделение принимают с 5-6 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Программа дополнительного кадетского образования включает в себя военную подготовку, изучение истории военного искусства, истории и традиции русской армии, истории артиллерии и кадетских корпусов, cтроевую и огневую подготовку, - говорится в сообщении. - В образовательную программу входит спортивная гимнастика, классическое фехтование, дзюдо и бокс. Впрочем, большое внимание здесь уделяют не только спортивной составляющей, но и изящным искусствам. Воспитанники изучают языки, рисование, каллиграфия, хоровое пение, бальные танцы и этикет.

Что касается внеклассных занятий, то в программу включены обязательные летние военно-полевые сборы, участие в межкадетских спортивных и интеллектуальных соревнованиях, экскурсии по местам боевой славы русской армии, военно-исторические и краеведческие экспедиции, участие в военно-исторических реконструкциях, посещение музеев и театров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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