Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Пасхи

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-28T11:14:39+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздником Светлой Пасхи. Сегодня было опубликовано официальное поздравление.

- Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения! Пасха на Руси всегда была одним из самых любимых праздников. В этот день «сам человек радостнее и лучше, чем в другие дни», - так писал классик русской литературы Николай Гоголь. Прошло почти два века, а эти слова все так же справедливы. Никакие социальные бури не смогли затронуть глубинную суть праздника, сохранённую в народной душе, - уверен Глеб Никитин. - С Пасхой связано множество прекрасных традиций с очень давней историей. Главное же - семейная атмосфера этого события, ощущение общности с близкими людьми, причастности к чему-то большому и светлому. В это время принято проявлять доброту и открытость, помогать тем, кто особенно в этом нуждается. Праздник Христова Воскресения был и остаётся символом стремления к лучшему, развитию своего духовного начала. В этот день желаю вам радости, счастья, любви, тепла родных и близких! Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие!

ИСТОЧНИК KP.RU