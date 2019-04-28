2019-04-28T11:14:39+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Пасхи

Глава региона пожелал жителям области счастья, тепла родных и близких
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздником Светлой Пасхи. Сегодня было опубликовано официальное поздравление.

- Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения! Пасха на Руси всегда была одним из самых любимых праздников. В этот день «сам человек радостнее и лучше, чем в другие дни», - так писал классик русской литературы Николай Гоголь. Прошло почти два века, а эти слова все так же справедливы. Никакие социальные бури не смогли затронуть глубинную суть праздника, сохранённую в народной душе, - уверен Глеб Никитин. - С Пасхой связано множество прекрасных традиций с очень давней историей. Главное же - семейная атмосфера этого события, ощущение общности с близкими людьми, причастности к чему-то большому и светлому. В это время принято проявлять доброту и открытость, помогать тем, кто особенно в этом нуждается. Праздник Христова Воскресения был и остаётся символом стремления к лучшему, развитию своего духовного начала. В этот день желаю вам радости, счастья, любви, тепла родных и близких! Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородский кадетский корпус начал прием учеников
Ансамбль народного танца «Каблучок» отметит свое десятилетие в Нижнем Новгороде
Дмитрий Краснов провел заседание межведомственной комиссии по ЧС
Тело молодого мужчины без головы и легких нашли у реки в Кстове
Молодая кстовчанка зарезала избивавшего ее мужа
В Нижегородской области подешевели куриное мясо, подсолнечное масло и пшено
Девять кандидатов допущены к отбору в резерв управленческих кадров Нижегородской обласи в сфере охраны памятников культуры
Наплавной мост через Оку в Павловском районе снова открылся после паводка
«Лежачих полицейских» установили у нижегородского детсада №155 после обращения жителей к мэру
В парке «Швейцария» проведут противоклещевую обработку
32 нижегородца получили звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области»