Ансамбль народного танца «Каблучок» отметит свое десятилетие в Нижнем Новгороде
На базе центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» 29 апреля пройдет праздничный концерт в честь десятилетия ансамбля народного танца «Каблучок». Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
По данным ведомства, на дне рождения ансамбля соберутся выпускники «Каблучка» разных лет, представители общественных организаций и родители участников современного состава. Прозвучат и поздравления от коллег – к примеру, на концерте выступит хореографический коллектив ННГУ им. Лобачевского «Этнос». В рамках мероприятия артисты планируются показать как новые, так и уже любимые зрителями номера.
Напомним, ансамбль народного танца «Каблучок» был создан Еленой Вахрушевой в 2008 году. Сейчас в нем насчитывается около 70 участников.
ИСТОЧНИК KP.RU