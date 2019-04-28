Ансамбль народного танца «Каблучок» отметит свое десятилетие в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-28T10:37:47+03:00

В рамках мероприятия артисты покажут новые и уже любимые зрителями номера

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На базе центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» 29 апреля пройдет праздничный концерт в честь десятилетия ансамбля народного танца «Каблучок». Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

По данным ведомства, на дне рождения ансамбля соберутся выпускники «Каблучка» разных лет, представители общественных организаций и родители участников современного состава. Прозвучат и поздравления от коллег – к примеру, на концерте выступит хореографический коллектив ННГУ им. Лобачевского «Этнос». В рамках мероприятия артисты планируются показать как новые, так и уже любимые зрителями номера.

Напомним, ансамбль народного танца «Каблучок» был создан Еленой Вахрушевой в 2008 году. Сейчас в нем насчитывается около 70 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU