2019-04-27T18:59:42+03:00
Общество

Дмитрий Краснов провел заседание межведомственной комиссии по ЧС

Режим ЧС введен в Нижегородской области с 25 апреля 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов провел заседание межведомственной комиссии по ЧС в регионе в пятницу, 26 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дмитрий Краснов отметил, что при действующем режиме чрезвычайной ситуации все ответственные лица должны держать ситуацию под контролем.

Напомним, 25 апреля 2019 года на территории Нижегородской области в соответствии с Указом губернатора Глеба Никитина был введен режим функционирования чрезвычайной ситуации в связи с критической пожароопасной обстановкой.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, по состоянию на 26 апреля 2019 года зафиксировано четыре характерных пожара, общая площадь которых составила около 100,5 га. Особенно крупные пожары зафиксированы в Уренском, Борском, Лукояновском и Краснобаковском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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