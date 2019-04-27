Тело молодого мужчины без головы и легких нашли у реки в Кстове

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-27T17:49:42+03:00

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Расчлененное тело мужчины обнаружили на берегу реки в городе Кстово Нижегородской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону сообщает НИА «Нижний Новгород».

Согласно информации, части тела молодого мужчины были найдены на берегу Волги. По предварительным данным, у него отсутствует голова и вырезаны легкие. Личность пострадавшего пока не установлена. Точный возраст также пока не известен.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет выяснить детали случившегося. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летняя жительница города Кстово зарезала мужа, который нигде не работал и регулярно ее избивал. Женщина уже задержана и признала, что именно она нанесла смертельную рану своему супругу.

ИСТОЧНИК KP.RU