Тело молодого мужчины без головы и легких нашли у реки в Кстове
Расчлененное тело мужчины обнаружили на берегу реки в городе Кстово Нижегородской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону сообщает НИА «Нижний Новгород».
Согласно информации, части тела молодого мужчины были найдены на берегу Волги. По предварительным данным, у него отсутствует голова и вырезаны легкие. Личность пострадавшего пока не установлена. Точный возраст также пока не известен.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет выяснить детали случившегося. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее сообщалось, что 25-летняя жительница города Кстово зарезала мужа, который нигде не работал и регулярно ее избивал. Женщина уже задержана и признала, что именно она нанесла смертельную рану своему супругу.
ИСТОЧНИК KP.RU