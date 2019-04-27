2019-04-27T14:32:09+03:00
Происшествия

Молодая кстовчанка зарезала избивавшего ее мужа

Подозреваемая задержана, свою вину она не отрицает
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней женщины, подозреваемой в убийстве своего супруга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла ночью 26 апреля 2019 года в квартире дома по проспекту Победы в городе Кстово. Между супругами произошла бытовая ссора, и подозреваемая ударила мужа ножом. На место происшествия незамедлительно приехала скорая помощь, потерпевшего 27-летнего мужчину повезли в больницу, однако по дороге он скончался.

В настоящее время подозреваемая задержана, она не отрицает, что нанесла мужу ранение, ставшее смертельным. По словам свидетелей, погибший неоднократно поднимал на жену руку и нигде не работал.

- В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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